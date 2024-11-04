Масштабное ДТП с автобусом и грузовиком произошло утром в Киеве: есть погибший
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева столкнулись 4 транспортных средства, включая автобус и грузовик. В результате аварии один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.
В Голосеевском районе Киева столкнулись 4 транспортных средства, включая автобус и грузовик. В результате аварии один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в понедельник в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло сегодня утром по улице Академика Заболотного.
«По предварительной информации, столкнулись 4 транспортных средства, среди которых автобус и грузовик. Известно, что в результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован», - говорится в сообщении столичной полиции в соцсетях.
Количество пострадавших уточняется.
На место происшествия продолжают работать следователи по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики.
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