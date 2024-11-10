Смертельный обстрел на Сумщине: российская артиллерия атаковала Свескую громаду
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела с территории рф погиб 52-летний мужчина. 58-летняя женщина получила тяжелые ранения, начато расследование за нарушение законов войны.
В результате атаки врага на приграничье Сумской области погиб 52-летний мужчина, 58-летняя женщина получила тяжелые ранения. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
«По данным следствия, 10 ноября 2024 года около 15:20 оккупанты с территории российской федерации из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Свеской общины Шосткинского района.
В результате атаки врага погиб 52-летний мужчина, 58-летняя женщина получила тяжелые ранения», - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
россияне совершили 74 обстрела приграничных территорий Сумщины: два человека ранены9 ноября 2024, 20:51 • 32986 просмотров