россияне совершили 74 обстрела приграничных территорий Сумщины: два человека ранены

В течение дня россияне совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Шосткинская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Миропольская община: осуществлен пуск КАБов (3 взрыва). В результате авиаудара уничтожено помещение учебного заведения, повреждено более 10 частных домов и дом культуры. Также был удар FPV-дронами (8 взрывов). В результате удара ранен 1 гражданский человек.

Белопольская община: произошли сброс ВОГ с БпЛА (14 взрывов), минометные обстрелы (13 взрывов).

Великописаревская община: враг бил из минометов (5 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская община: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (11 взрывов). В результате сброса с вражеского БпЛА получили ранения 2 гражданских лица. Также был удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате удара получил ранения 1 гражданское лицо.

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), гранатометов (15 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв) и сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Юнаковская община: зафиксированы пуски КАБ (6 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Дружбовская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.

Эсманская община: были минометные обстрелы (14 взрывов), удары FPV-дронами (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (12 взрывов).

Шалыгинская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв). Также произошел сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).

Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Глуховская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

Шосткинская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв) по инфраструктуре громады.

Сумская община: враг нанес авиационный удар по Сумской общине, применив КАБы.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются.

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