россияне совершили 74 обстрела приграничных территорий Сумщины: два человека ранены
Киев • УНН
россияне совершили 74 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксирован 131 взрыв. В результате атак повреждены учебное заведение, дом культуры и частные дома, ранены двое гражданских.
В течение дня россияне совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Шосткинская громады,
Детали
Миропольская община: осуществлен пуск КАБов (3 взрыва). В результате авиаудара уничтожено помещение учебного заведения, повреждено более 10 частных домов и дом культуры. Также был удар FPV-дронами (8 взрывов). В результате удара ранен 1 гражданский человек.
Белопольская община: произошли сброс ВОГ с БпЛА (14 взрывов), минометные обстрелы (13 взрывов).
Великописаревская община: враг бил из минометов (5 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
Хотинская община: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (11 взрывов). В результате сброса с вражеского БпЛА получили ранения 2 гражданских лица. Также был удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате удара получил ранения 1 гражданское лицо.
Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), гранатометов (15 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв) и сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
Юнаковская община: зафиксированы пуски КАБ (6 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
Дружбовская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.
Эсманская община: были минометные обстрелы (14 взрывов), удары FPV-дронами (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (12 взрывов).
Шалыгинская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв). Также произошел сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).
Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
Глуховская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
Шосткинская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв) по инфраструктуре громады.
Сумская община: враг нанес авиационный удар по Сумской общине, применив КАБы.
На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются.
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