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Смертельное селфи: во Львове несовершеннолетнюю убило током на товарном вагоне

Киев • УНН

 • 11818 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во Львове 15-летнюю девушку убило током, когда она делала селфи на товарном вагоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

Смертельное селфи: во Львове несовершеннолетнюю убило током на товарном вагоне

"Сегодня, 14 декабря, около 1:30 на оперативную линию "102" поступило сообщение от медиков о теле девушки без признаков жизни, которое было обнаружено на территории товарного парка железнодорожной станции "Подзамче" во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи. Как предварительно установили медики, девушка погибла в результате поражения электрическим током", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции.

"Правоохранители установили личность погибшей - 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13-го декабря и не вернулась. Также предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач", - указано в сообщении.

Сообщается, что по факту следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Львовской местной прокуратуры №1, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Сумской области 14-летний парень бегал по крышам вагонов-зерновозов и получил удар электрическим током.

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