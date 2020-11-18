Бігав по дахах вагонів: підліток отримав 50% опіків тіла від удару струмом

“На Сумщині поліцейські проводять перевірку за фактом ураження струмом підлітка на даху вантажного вагона… Повідомлення про потерпілого 14-річного хлопця, якого уразило електричним струмом, у поліцію надійшло від медиків", - вказали у поліції.

На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

"Як встановили правоохоронці, постраждалий разом зі своїм 12-річним товаришем вирішили побігати по дахах вагонів – зерновозів, що в цей час стояли на залізничній станції. Під час небезпечних розваг один з підлітків і отримав ураження електричним струмом. Викликані випадковими свідками медики доставили дитину до лікарні. Хлопець отримав близько 50 відсотків опіків поверхні тіла”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом поліцейські проводять подальшу перевірку та звертаються до батьків з проханням контролювати дозвілля своїх нащадків, цікавитися їх захопленнями та колом їх друзів.

Нагадаємо, в Одесі вдарило струмом юнака, який намагався зробити селфі на товарному вагоні.



