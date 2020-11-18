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Бегал по крышам вагонов: подросток получил 50% ожогов тела от удара током

Бегал по крышам вагонов: подросток получил 50% ожогов тела от удара током

Киев  •  УНН

 • 15782 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Сумской области 14-летний парень бегал по крышам вагонов-зерновозов и получил удар электрическим током. Он гопитализован в тяжелом состоянии с ожогами на 50% поверхности тела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"В Сумской области полицейские проводят проверку по факту поражения током подростка на крыше грузового вагона... Сообщение о потерпевшем 14-летнем парне, которого поразило электрическим током, в полицию поступило от медиков", - указали в полиции.

На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

"Как установили правоохранители, пострадавший вместе со своим 12-летним товарищем решили побегать по крышам вагонов - зерновозов, в это время стоявших на железнодорожной станции. Во время опасных развлечений один из подростков и получил поражение электрическим током. Вызванные случайными свидетелями медики доставили ребенка в больницу. Парень получил около 50 процентов ожогов поверхности тела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту полицейские проводят дальнейшую проверку и обращаются к родителям с просьбой контролировать досуг своих отпрысков, интересоваться их увлечениями и кругом их друзей.

Напомним, в Одессе ударило током юношу, который пытался сделать селфи на товарном вагоне.

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