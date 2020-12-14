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Смертельне селфі: у Львові неповнолітню вбило струмом на товарному вагоні

Київ • УНН

 • 11818 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Львові 15-річну дівчину вбило струмом, коли вона робила селфі на товарному вагоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

Смертельне селфі: у Львові неповнолітню вбило струмом на товарному вагоні

"Сьогодні, 14 грудня, близько 1:30 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про тіло дівчини без ознак життя, виявлене на території товарного парку залізничної станції "Підзамче" у Львові. Загиблу виявив на коліях машиніст потяга та викликав карету швидкої допомоги. Як попередньо встановили медики, дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції.

"Правоохоронці встановили особу загиблої – 15-річної львів’янки, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки. За їхніми словами, дівчина пішла з дому ввечері 13-го грудня та не повернулась. Також попередньо встановлено, що ураження струмом дівчина отримала під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на Сумщині 14-річний хлопець бігав по дахах вагонів-зерновозів і отримав удар електричним струмом.

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