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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 105939 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 121868 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 125754 просмотра

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2 марта, 18:35 • 184200 просмотра

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2 марта, 17:53 • 137960 просмотра

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2 марта, 17:42 • 130558 просмотра

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Смертельное избиение бомжа: полиция Киева задержала братьев по подозрению в убийстве

Киев  •  УНН

 • 38128 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Прохожие в Голосеевском районе Киева обнаружили мужчину без признаков жизни и сообщили о происшествии на горячую линию 102. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы. В течение нескольких часов правоохранители установили обстоятельства происшествия, причастных к преступлению лиц и задержали их. Об этом УНН сообщили в Нацполиции Киева.

Цитата

"... Оказалось, что потерпевший жил неподалеку от места происшествия, где устроил себе временное жилье. Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились в нетрезвом состоянии произошел конфликт и драка. Мужчины избили бездомного, оставили его и убежали. Мы установили местонахождение злоумышленников и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 годов рождения, которые есть между собой братьями", - рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Бондаренко.

Детали

Следователи под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигурантам грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

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