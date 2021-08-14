Смертельне побиття безхатченка: поліція Києва затримала братів за підозрою у вбивстві

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"... Виявилося, що потерпілий мешкав неподалік від місця події, де облаштував собі тимчасове житло. Напередодні інциденту між потерпілим та його знайомими, які перебували напідпитку, стався конфлікт і бійка. Чоловіки побили безхатченка, залишили його та втекли. Ми встановили місцезнаходження зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше не судимі уродженці Донеччини, 1997 та 1994 років народження, які є між собою братами", - розповів начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Максим Бондаренко.

Деталі

Слідчі під процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці звернулися до районного суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.