Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп

"09 ноября в 2:40 от дежурного Макаровского отдела полиции в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Чоп с. Калиновка. На место вызова срочно направлен дежурный караул 32-й ДПРЧ пгт Макаров. По прибытию спасателями установлено, что автомобиль ŠKODA OCTAVIA попал в ДТП. В автомобиле находились водитель и два пассажира. Какие погибли от полученных травм. погибших было деблокирован и передан в карету скорой помощи. " - говорится в сообщении.

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Напомним, ДТП с пострадавшими произошло в Киеве, на пересечении ул. Гарматная и Борщаговская.