Смертельна ДТП сталось на трасі Київ-Чоп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Смертельне ДТП сталось в с. Калинівка на трасі Київ-Чоп. Про це повідомляє на своїй сторінці в facebook портал dtp.kiev.ua передає УНН.
"09 листопада о 02:40 від чергового Макарівського відділу поліції до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп с. Калинівка. На місце виклику терміново направлено черговий караул 32-ї ДПРЧ смт Макарів. По прибуттю рятувальниками встановлено, що автомобіль ŠKODA OCTAVIA потрапив в ДТП. В автомобілі знаходилися водій та два пасажира. Які загинули від отриманих травм. Загиблих було деблоковано та передано до карети швидкої допомоги." - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, ДТП з постраждалими сталось в Києві, на перетині вул. Гарматна і Борщагівська.