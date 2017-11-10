Смертельна ДТП сталось на трасі Київ-Чоп

"09 листопада о 02:40 від чергового Макарівського відділу поліції до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп с. Калинівка. На місце виклику терміново направлено черговий караул 32-ї ДПРЧ смт Макарів. По прибуттю рятувальниками встановлено, що автомобіль ŠKODA OCTAVIA потрапив в ДТП. В автомобілі знаходилися водій та два пасажира. Які загинули від отриманих травм. Загиблих було деблоковано та передано до карети швидкої допомоги." - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, ДТП з постраждалими сталось в Києві, на перетині вул. Гарматна і Борщагівська.