Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Киеве

Отмечается, что нарушитель-пешеход бросился в поток авто. Несколько машин переехали тело и поехали в направлении Троещины.

Остановилась только одна машина, Шевроле, в которую отбросило погибшего после первого удара, который совершил вероятно серый внедорожник.

Скорая прибыла на место через три минуты. Сообщается, что пешеход скончался на месте.

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Сейчас работает оперативно-следственная группа.