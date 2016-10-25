Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Произошло смертельное ДТП с участием пешехода в городе Киев на улице Ватутина, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Отмечается, что нарушитель-пешеход бросился в поток авто. Несколько машин переехали тело и поехали в направлении Троещины.
Остановилась только одна машина, Шевроле, в которую отбросило погибшего после первого удара, который совершил вероятно серый внедорожник.
Скорая прибыла на место через три минуты. Сообщается, что пешеход скончался на месте.
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Сейчас работает оперативно-следственная группа.