Смертельна ДТП за участю пішохода сталася у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сталася смертельна ДТП за участю пішохода в місті Київ на вулиці Ватутіна, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
Зазначається, що порушник-пішохід кинувся в потік авто. Кілька машин переїхали тіло і поїхали в напрямку Троєщини.
Зупинився лише одна автівка, Шевроле, в яку відкинуло загиблого після першого удару, який здійснив імовірно сірий позашляховик.
Швидка прибула на місце через три хвилини. Повідомляється, що пішохід помер миттєво.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині внаслідок ДТП загинуло троє осіб, двоє у важкому стані
Наразі працює оперативно-слідча група.