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Смертельна ДТП за участю пішохода сталася у Києві

Смертельна ДТП за участю пішохода сталася у Києві

Київ • УНН

 • 9847 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сталася смертельна ДТП за участю пішохода в місті Київ на вулиці Ватутіна, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

Зазначається, що порушник-пішохід кинувся в потік авто. Кілька машин переїхали тіло і поїхали в напрямку Троєщини.

Зупинився лише одна автівка, Шевроле, в яку відкинуло загиблого після першого удару, який здійснив імовірно сірий позашляховик.

Швидка прибула на місце через три хвилини. Повідомляється, що пішохід помер миттєво.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині внаслідок ДТП загинуло троє осіб, двоє у важкому стані

Наразі працює оперативно-слідча група.

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