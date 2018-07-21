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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38096 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124004 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131558 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168879 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153262 просмотра

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Смертельное ДТП в Николаевской области: водителю грузовика объявили о подозрении

Смертельное ДТП в Николаевской области: водителю грузовика объявили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 13968 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Водителю грузовика, с участием которой произошла смертельная ДТП в Кривом Озере, объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Николаевской области, передает УНН.

"Следственными Кривоозерского отдела полиции ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством Кривоозерского отдела Первомайского местной прокуратуры сегодня, 21 июля, объявлено о подозрении в совершении преступления 42-летнему водителю фуры с участием которой произошла автокатастрофа на трассе вблизи пгт Кривое Озеро", - говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 20 июля состоялось столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который ехал по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который стоял с правой стороны проезжей части.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Все пострадавшие - граждане Республики Беларусь.

По состоянию на 21 июля девять граждан, пострадавших в аварии, вернулись в Беларусь. Еще трое находится на лечении в медицинских учреждениях.

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