Смертельное ДТП в Николаевской области: водителю грузовика объявили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Водителю грузовика, с участием которой произошла смертельная ДТП в Кривом Озере, объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Николаевской области, передает УНН.
"Следственными Кривоозерского отдела полиции ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством Кривоозерского отдела Первомайского местной прокуратуры сегодня, 21 июля, объявлено о подозрении в совершении преступления 42-летнему водителю фуры с участием которой произошла автокатастрофа на трассе вблизи пгт Кривое Озеро", - говорится в сообщении.
Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, 20 июля состоялось столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который ехал по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который стоял с правой стороны проезжей части.
В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Все пострадавшие - граждане Республики Беларусь.
По состоянию на 21 июля девять граждан, пострадавших в аварии, вернулись в Беларусь. Еще трое находится на лечении в медицинских учреждениях.