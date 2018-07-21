Смертельна ДТП на Миколаївщині: водію вантажівки оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Водієві вантажівки, за участі якої сталась смертельна ДТП у Кривому Озері, оголошено про підозру. Про це повідомляє прес-служба ГУНП Миколаївської області, передає УНН.
“Слідчими Кривоозерського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури сьогодні, 21 липня, оголошено про підозру у скоєнні злочину 42-річному водієві фури, за участі якої сталась автокатастрофа на трасі поблизу смт Криве Озеро”, — сказано у повідомленні.
Чоловік підозрюється у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст.286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб”. Йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, 20 липня відбулось зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом “Одеса-Гомель”, з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка стояла з правого боку проїжджої частини.
Внаслідок ДТП водій і четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу. Усі постраждалі — громадяни республіки Білорусь.
Станом на 21 липня дев’ятеро громадян, які постраждали у аварії, повернулися до Білорусі. Ще троє перебуває на лікуванні у медичних закладах.