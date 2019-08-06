Смертельная авария на площади Победы в Киеве: водитель вышел под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. За водителя автомобиля Audi, который совершил смертельное ДТП в центре столицы в январе 2019 года, внесли залог в сумме 500 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Водитель Ауди, который в январе этого года устроил жуткое ДТП на площади Победы в Киеве, вышел под залог в полмиллиона гривен”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что прокуратура Киева внесла апелляцию на это решение, однако подозреваемый в суд не явился, поскольку, по словам адвоката, находится в больнице.
Напомним, 5 августа Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции прокуратуры Киева на решение районного суда, который определил залог в качестве альтернативы содержания под стражей подозреваемому в ДТП на столичной площади Победы.
Как известно, 31 января 2019 года водителя Audi устроил смертельную аварию на площади Победы, столкнувшись с 5 автомобилями. В результате ДТП один человек погиб. Водителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего”) Уголовного кодекса Украины.