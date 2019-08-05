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Смертельна ДТП на площі Перемоги в Києві: розгляд апеляції перенесли

Смертельна ДТП на площі Перемоги в Києві: розгляд апеляції перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції прокуратури Києва на рішення районного суду, який визначив заставу як альтернативу тримання під вартою підозрюваному у ДТП на столичній площі Перемоги. Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Незважаючи на те, що матеріали справи з суду першої інстанції надійшли в апеляцію ледь не в останню хвилину, засідання все одно перенесли. У зв’язку з відсутністю самого підозрюваного. За словами адвоката, він перебуває в лікарні”, — написала вона.

Також, Максимець додала, що сподівається, що 12 серпня суд нарешті розгляне цю апеляцію.

Як повідомляв УНН, столична прокуратура подала до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду Києва, яким підозрюваному у скоєні масштабної ДТП на площі Перемоги у Києві, було визначено можливість внесення застави у сумі 480 тис. гривень як альтернативу триманню під вартою.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року водія Audi спричинив смертельну аварію на площі Перемоги, зіткнувшись із 5 автомобілями. Внаслідок ДТП одна людина загинула. Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого”) Кримінального кодексу України.

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