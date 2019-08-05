Смертельное ДТП на площади Победы в Киеве: рассмотрение апелляции перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции прокуратуры Киева на решение районного суда, который определил залог в качестве альтернативы содержания под стражей подозреваемому в ДТП на столичной площади Победы. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Несмотря на то, что материалы дела из суда первой инстанции поступили в апелляцию чуть ли не в последнюю минуту, заседание все равно перенесли. В связи с отсутствием самого подозреваемого. По словам адвоката, он находится в больнице", - написала она.
Также, Максимец добавила, что надеется, что 12 августа суд наконец рассмотрит эту апелляцию.
Как сообщал УНН, столичная прокуратура подала в Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева, которым подозреваемому в совершении масштабного ДТП на площади Победы в Киеве, было определено возможность внесения залога в сумме 480 тыс. гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей.
Напомним, 31 января 2019 года водитель Audi спровоцировал смертельную аварию на площади Победы, столкнувшись с 5 автомобилями. В результате ДТП один человек погиб. Водителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 ( "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего") Уголовного кодекса Украины.