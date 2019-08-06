Смертельна аварія на площі Перемоги у Києві: водій вийшов під заставу

“Водій Ауді, який у січні цього року влаштував жахливу ДТП на площі Перемоги у Києві, вийшов під заставу у півмільйона гривень”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що прокуратура Києва внесла апеляцію на це рішення, однак підозрюваний у суд не з’явився, бо, за словами адвоката, перебуває в лікарні.

Нагадаємо, 5 серпня Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції прокуратури Києва на рішення районного суду, який визначив заставу як альтернативу тримання під вартою підозрюваному у ДТП на столичній площі Перемоги.

Як відомо, 31 січня 2019 року водія Audi спричинив смертельну аварію на площі Перемоги, зіткнувшись із 5 автомобілями. Внаслідок ДТП одна людина загинула. Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого”) Кримінального кодексу України.