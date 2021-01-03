Смерть украинки в Турции: дело на особом контроле Консульства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Дело о смерти в Турции молодой гражданки Украины находится на особом контроле Консульства Украины в Анталии, начат комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Дело находится на особом контроле Консульства Украины в Анталии. Дипломаты на контакте с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей гражданки. Украинское консульство также начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела", - сказал Николенко.
Напомним, сегодня стало известно, что в Турции, в курортном городке Мугла, обнаружили труп молодой гражданки Украины в ее собственном доме.
По данным СМИ, женщина была найдена мертвой, сидящей на стуле, со связанными за спиной руками и с полиэтиленовым пакетом на голове.