Смерть українки у Туреччині: справа на особливому контролі Консульства

“Справа перебуває на особливому контролі Консульства України в Анталії. Дипломати на контакті із турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, та рідними загиблої громадянки. Українське консульство також розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла”, - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Туреччині, в курортному містечку Мугла, виявили труп молодої громадянки України в її власному будинку.

За даними ЗМІ, жінка була знайдена мертвою, сидячою на стільці, зі зв'язаними за спиною руками і з поліетиленовим пакетом на голові.