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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Смерть українки у Туреччині: справа на особливому контролі Консульства

Київ • УНН

 • 24162 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Справа щодо смерті у Туреччині молодої громадянки України перебуває на особливому контролі Консульства України в Анталії, розпочато комплекс заходів для підготовки репатріації тіла. Про це УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Смерть українки у Туреччині: справа на особливому контролі Консульства

“Справа перебуває на особливому контролі Консульства України в Анталії. Дипломати на контакті із турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, та рідними загиблої громадянки. Українське консульство також розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла”, - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Туреччині, в курортному містечку Мугла, виявили труп молодої громадянки України в її власному будинку.

За даними ЗМІ, жінка була знайдена мертвою, сидячою на стільці, зі зв'язаними за спиною руками і з поліетиленовим пакетом на голові.

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