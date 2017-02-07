Смерть подростка в Донецкой области квалифицировали как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Прокуратура Донецкой области начала расследование по факту смерти подростка из-за обстрела в Торецке по статье "теракт". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Так, 6 февраля, боевики террористической организации "ДНР" открыли огонь по поселку Курдюмовка г. Торецка.
Боевики обстреляли жилые дома. В результате попадания снаряда в частное домовладение, многочисленные осколочные ранения получил парень 2001 года рождения.
Когда начался обстрел, подросток находился дома вместе с бабушкой и дедушкой. Спасти его не удалось.