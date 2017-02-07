Смерть підлітка на Донеччині кваліфікували як теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Прокуратура Донеччини розпочала розслідування за фактом смерті підлітка через обстріл в Торецьку за статтею "теракт". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
"Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.258 КК України (терористичний акт)", - йдеться в повідомленні.
Так, 6 лютого, бойовики терористичної організації "ДНР" відкрили вогонь по селищу Курдюмівка м. Торецька.
Бойовики обстріляли житлові будинки. Внаслідок потрапляння снаряду у приватне домоволодіння, чисельні осколкові поранення отримав хлопець 2001 року народження.
Коли розпочався обстріл, підліток знаходився вдома разом із бабусею та дідусем. Врятувати його не вдалося.