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Смерть нардепа Полякова: полиция останавливала "скорую" для помощи депутату

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Такси, в котором ехал народный депутат Антон Поляков, было остановлено из-за нарушения правил дорожного движения. Затем полиция останавливала "скорую" для помощи нардепу. Произошло это около двух часов ночи, сообщает УНН.

Детали

УНН стало известно, что патрульная полиция в два ночи на улице Березняковской остановила автомобиль такси за нарушение ПДД.

Водитель такси пояснил, что несколько минут назад взял клиента в Дарницком районе столицы. Клиент, которым и был нардеп Поляков, находился на заднем сидении авто. Ему было плохо.

Полиция остановила автомобиль "скорой", проезжавший мимо. Медики начали оказывать неотложную медицинскую помощь, но около трех ночи констатировали смерть пациента. Известно, что перед смертью его тошнило.

Также известно, что в рамках расследования будет проведена токсикологическая экспертиза.

Что произошло

Народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

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