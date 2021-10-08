Смерть нардепа Полякова: поліція зупиняла "швидку" для допомоги депутату

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УНН стало відомо, що патрульна поліція о другій ночі на вулиці Березняківській зупинила автомобіль таксі за порушення ПДР.

Водій таксі пояснив, що кілька хвилин тому взяв клієнта у Дарницькому районі столиці. Клієнт, яким і був нардеп Поляков, перебував на задньому сидінні авто. Йому було зле.

Поліція зупинила автомобіль швидкої, що проїздив повз. Медики почали надавати невідкладну медичну допомогу, але близько третьої ночі констатували смерть пацієнта. Відомо, що перед смертю його нудило.

Також відомо, що у межах розслідування буде проведена токсикологічна експертиза.

Що сталося

Народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою "природна смерть". Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть.

За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.