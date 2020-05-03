Смерть легионера из Украины: дипломаты организуют поездку родственников во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Министерство иностранных дел подтвердило гибель военнослужащего французского легиона украинского происхождения Дмитрия Мартынюка. Сейчас дипломаты прорабатывают вопрос приезда родственников во Францию. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Относительно умершего 1 мая в госпитале близ города Париж военнослужащего французского иностранного легиона украинского происхождения. Посольство Украины во Франции установило связь с отцом и братом умершего, проживающих в Украине. Родственники подтвердили принадлежность к гражданству Украины указанного военнослужащего. Сейчас прорабатывается вопрос оформления паспортного документа отцу умершего и приезда родственников во Францию", - сообщил Погорельцев.
По его словам, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины во Франции.
Напомним, ранее генерал-майор СБУ Виктор Ягун сообщил о гибели Мартынюка на своей странице в Facebook.