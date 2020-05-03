Смерть легіонера з України: дипломати організовують поїздку родичів до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністерство закордонних справ підтвердило загибель військовослужбовця французського легіону українського походження Дмитра Мартинюка. Наразі дипломати опрацьовують питання приїзду родичів до Франції. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
“Щодо померлого 1 травня у госпіталі поблизу міста Париж військовослужбовця французького іноземного легіону українського походження. Посольство України у Франції встановило зв’язок з батьком та братом померлого, які проживають в Україні. Родичі підтвердили належність до громадянства України зазначеного військовослужбовця. Наразі опрацьовується питання оформлення паспортного документу батьку померлого та приїзду родичів до Франції”, — повідомив Погорельцев.
З його слів, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Франції.
Нагадаємо, раніше генерал-майор СБУ Віктор Ягун повідомив про загибель Мартинюка на своїй сторінці у Facebook.