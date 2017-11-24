“Смерть” госшахт спровоцирует социальные протесты в стране — эксперт

“На работе государственных угольных шах можно поставить крест. Украина потеряла госшахты и рискует в ближайшее время столкнуться еще и с социальными протестами. Поскольку зарплаты шахтерам никто платить не собирается, а долги увеличиваются со всеми вытекающими из этого последствиями”, — заявил он.

Г.Рябцев обратил внимание на то, что концепция развития угольной промышленности Украины, которая была официально одобрена Кабмином еще в мае, была опубликована только в октябре.

“По официальной версии, документ согласовывался с профсоюзами шахтеров, но, насколько мне известно, результаты этого согласования были неудовлетворительными”, — уточнил эксперт.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик пообещал, что до конца лета 2018 года в Украине не будет ни одной убыточной шахты.