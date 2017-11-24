"Смерть" держшахт спровокує соціальні протести в країні - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україні слід готуватися до соціальних протестів у зв'язку з втратою державних вугільних шахт. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.
"На роботі державних вугільних шах можна поставити хрест. Україна втратила держшахти і ризикує найближчим часом зіткнутися ще й із соціальними протестами. Оскільки зарплати шахтарям ніхто платити не збирається, а борги збільшуються з усіма витікаючими з цього наслідками", - заявив він.
Г.Рябцев звернув увагу на те, що концепція розвитку вугільної промисловості України, яка була офіційно схвалена Кабміном ще в травні, була опублікована лише в жовтні.
"За офіційною версією, документ узгоджувався з профспілками шахтарів, але, наскільки мені відомо, результати цього узгодження були незадовільними", - уточнив експерт.
Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пообіцяв, що до кінця літа 2018 року в Україні не буде жодної збиткової шахти.