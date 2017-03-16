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Службу безопасности Евровидение-2017 возглавил А.Дичек

Службу безопасности Евровидение-2017 возглавил А.Дичек

Киев • УНН

 • 8836 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Службу безопасности песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве возглавил президент международной неправительственной организации "Международное антитеррористическое единство" Александр Дичек, передает УНН со ссылкой на UA: Первый.

Сообщается, что команду безопасности на днях презентовали экспертам и представителям стран-участниц.

Также отмечается, А.Дичек уже занимался вопросами безопасности Евровидения в 2005 году. По оценкам европейских представителей конкурса, мероприятие тогда прошло на высоком уровне.

Во время встреч с главами делегаций стран-участниц и европейскими экспертами Александр Дичек представил программу мер безопасности, предусмотренную для Евровидения-2017, а также представил главе европейской службы безопасности конкурса свою команду. Предложенный комплекс мер по обеспечению безопасности был высоко оценен европейцами.

"Мероприятие в этом году будет достаточно сложным, в силу различных причин. Мы осознаем глубину источников угроз, на которые мы должны давать адекватный ответ. Мы подобрали высококвалифицированную команду, которая справится со всеми рисками и проведет Евровидение-2017 на должном уровне, обеспечив безопасность как участникам , так и гостям конкурса ", - заявил А.Дичек.

Напомним, директор Евровидения заявил о готовности Украины к конкурсу в мае .

Как сообщал УНН, Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017 .

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