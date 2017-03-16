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Службу безпеки Євробачення-2017 очолив О.Дічек

Службу безпеки Євробачення-2017 очолив О.Дічек

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Службу безпеки пісенного конкурсу Євробачення-2017 у Києві очолив президент міжнародної неурядової організації "Міжнародна антитерористична єдність" Олександр Дічек, передає УНН з посиланням на UA:Перший.

Повідомляється, що команду безпеки днями презентували експертам і представникам країн-учасниць.

Також зазначається, О.Дічек вже займався питаннями безпеки Євробачення в 2005 році. За оцінками європейських представників конкурсу, захід тоді відбувся на високому рівні.

Під час зустрічей з главами делегацій країн-учасниць і європейськими експертами Олександр Дічек презентував програму заходів безпеки, передбачену для Євробачення–2017, а також представив главі європейської служби безпеки конкурсу свою команду. Запропонований комплекс заходів щодо забезпечення безпеки був високо оцінений європейцями.

"Захід цього року буде досить складним, в силу різноманітних причин. Ми усвідомлюємо глибину джерел загроз, на які ми повинні давати адекватну відповідь. Ми підібрали висококваліфіковану команду, яка впорається з усіма ризиками і проведе Євробачення-2017 на належному рівні, забезпечивши безпеку як учасникам, так і гостям конкурсу", – заявив О.Дічек.

Нагадаємо, директор Євробачення заявив про готовність України до конкурсу у травні.

Як повідомляв УННУкраїна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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