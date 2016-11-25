Службой ГосЧС за минувшие сутки спасено десять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 882 выезда, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасено десять человек, 60 зданий и шесть единиц автотракторной техники.