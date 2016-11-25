Службою ДСНС за минулу добу врятовано десять осіб

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 882 виїзди, передає УНН з посиланням на ДСНС.