Служба ГосЧС за прошедшие сутки спасла 4 человека

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведения других спасательных мероприятий осуществили 1 тыс. 179 выездов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.