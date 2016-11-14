Службою ДСНС за минулу добу врятовано 4 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснили 1 тис. 179 виїздів. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС України.
У результаті вжитих заходів врятовано 4 особи, 70 будівель та 2 од. автотракторної техніки.