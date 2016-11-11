Службой ГосЧС за минувшие сутки спасены 4 человека

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 663 выезда, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.