“Слугу народа” Гайду обокрали в Одессе

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125688 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 141193 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118872 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116598 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 148797 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123457 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165620 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143422 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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“Слугу народа” Гайду обокрали в Одессе

“Слугу народа” Гайду обокрали в Одессе

Киев  •  УНН

 • 14714 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На Киевском рынке Одессы обокрали нардепа от “Слуги народа” Александра Гайду. Об этом сообщают Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как отмечается, неизвестный вытащил из кармана депутата ВР кошелек. В кошельке было 3,8 тысяч гривень, 100 долларов, банковская карта и три флешки. Общая сумма ущерба заявлена в размере 6 490 грн.

По факту открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Подозреваемый разыскивается. Сам нардеп об ограблении в соцсетях не сообщал. Пресс-служба регионального управления полиции также не комментирует ситуацию.

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