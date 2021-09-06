"Слугу народу" Гайду обікрали в Одесі

Деталі

Як наголошується, невідомий витягнув з кишені депутата ВР гаманець. У гаманці було 3,8 тисячі гривень, 100 доларів, банківська карта і три флешки. Загальна сума збитку заявлена в розмірі 6 490 грн.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Підозрюваний розшукується. Сам нардеп про пограбування в соцмережах, не повідомляв. Пресслужба регіонального управління поліції також не коментує ситуацію.