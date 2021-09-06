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17 березня, 19:38 • 93402 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 117222 перегляди

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17 березня, 13:49 • 151564 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 151736 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161143 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178384 перегляди

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"Слугу народу" Гайду обікрали в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Київському ринку Одеси обікрали нардепа від "Слуги народу" Олександра Гайду. Про це повідомляють Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Як наголошується, невідомий витягнув з кишені депутата ВР гаманець. У гаманці було 3,8 тисячі гривень, 100 доларів, банківська карта і три флешки. Загальна сума збитку заявлена в розмірі 6 490 грн.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Підозрюваний розшукується. Сам нардеп про пограбування в соцмережах, не повідомляв. Пресслужба регіонального управління поліції також не коментує ситуацію.

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