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Актуальное
"Слуги народа" отказались прийти на встречу с Разумковым

"Слуги народа" отказались прийти на встречу с Разумковым

Киев  •  УНН

 • 14685 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Депутаты от "Слуги народа" отказались встречаться со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым в понедельник. Об этом сам Разумков заявил во время заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"О вопросах, связанных деятельностью и встречами с фракциями. Действительно, была предложена встреча фракции "Слуга народа" сегодня на 18:00 по инициативе, которая поступила от коллег, об отзыве с должности председателя Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе, что смысла в такой встрече нет", - заявил Разумков.

Детали

Он обратился ко всем другим фракциям и заявил, что готов встретиться, если будет необходимость обсудить деятельность председателя ВР.

Позже информацию о том, что встреча не состоится, спикер ВР подтвердил и в общении с журналистами.

"Мне есть чем заняться, у меня работы хватает в должности председателя Верховной Рады. Если есть официальное письмо, что "мы не придем на эту встречу" - зачем приходить мне. Думаю, что это алогично", - сказал он.

Что было ранее

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 2 октября официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в ВР 4 октября. Это произошло еще до объявления того, что во фракции "Слуги народа" собрали голоса за его отзыв с поста.

Разумков заявлял, что на встрече с фракцией готов ответить на все вопросы о своей деятельности за последние два года.

Контекст

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Разумкова.

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