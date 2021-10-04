"Слуги народу" відмовилися прийти на зустріч з Разумковим
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Депутати від “Слуги народу” відмовилися зустрічатися зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим у понеділок. Про це сам Разумков заявив під час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Щодо питань, пов’язаних діяльністю і зустрічами з фракціями. Дійсно, була запропонована зустріч фракції "Слуга народу" сьогодні на 18:00 щодо ініціативи, яка надійшла від колег, про відкликання з посади голови Верховної Ради. Я отримав офіційний лист про відмову, що сенсу у такій зустрічі немає”, — заявив Разумков.
Деталі
Він звернувся до всіх інших фракцій і заявив, що готовий зустрітися, якщо буде необхідність обговорити діяльність голови ВР.
Пізніше інформацію про те, що зустріч не відбудеться, спікер ВР підтвердив і в спілкуванні з журналістами.
“Мені є чим зайнятись, в мене роботи вистачає на посаді голови Верховної Ради. Якщо є офіційний лист, що "ми не прийдемо на цю зустріч“ — навіщо приходити мені. Думаю, що це алогічно”, — сказав він.
Що було раніше
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 2 жовтня офіційно запросив народних депутатів фракції “Слуга народу” на зустріч у ВР 4 жовтня. Це сталося ще до оголошення того, що у фракції “Слуги народу” зібрали голоси за його відкликання.
Разумков заявляв, що на зустрічі з фракцією готовий відповісти на всі запитання щодо своєї діяльності за останні два роки.
Контекст
2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради Разумкова.