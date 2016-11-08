Словения поможет с разминированием и защитой гражданских лиц на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина и Словения договорились реализовать проекты по разминированию и защите гражданского населения на Донбассе. Такой договоренности достигли Президент Петр Порошенко и словенский премьер-министр Миро Церар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как отмечается, П.Порошенко выразил благодарность словенскому правительству за предоставленную практическую помощь в связи с российской агрессией на Донбассе, в частности предоставленную телерадиопередающую технику и гуманитарную помощь.
"Стороны договорились реализовать проекты по разминированию и защите гражданского населения на Донбассе в рамках Международного трастового фонда по повышению уровня безопасности человека. С этой целью будет заключено межправительственное соглашение в сфере противоминной деятельности", - говорится в сообщении.