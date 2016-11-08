Словенія допоможе з розмінуванням і захистом цивільних на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі. Такої згоди досягли президент Петро Порошенко і словенський прем'єр-міністр Міро Церар, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Як зазначається, П.Порошенко висловив вдячність словенському уряду за надану практичну допомогу у зв’язку з російською агресією на Донбасі, зокрема надану телерадіопередавальну техніку та гуманітарну допомогу.
"Сторони домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі в рамках Міжнародного трастового фонду з підвищення рівня безпеки людини. З цією метою буде укладено міжурядову угоду у сфері протимінної діяльності", - сказано у повідомленні.