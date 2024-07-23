Словакия публично выступает против военной поддержки Украины. Однако снаряды, которые изготавливают словацкие производители, попадают в распоряжение ВСУ. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министр обороны Словакии Роберт Калинак планирует рост с 125 000 единиц в текущем году до 200 000 в следующем году. Однако, хотя правительство Словакии официально отказывается от вооружения Украины, словацкие боеприпасы все равно попадают туда.

По словам Калинака, правительство не может контролировать, что покупатели делают с боеприпасами после их покупки. Он также возразил, что продажа снарядов Украине, напрямую или через посредников, противоречит правительственной политике против военной помощи Киеву.

Такая позиция делает Словакию, вместе с соседней Венгрией, одной из стран НАТО, отстаивающих аутсайдерские позиции на восточном фланге альянса.

В нашей политической декларации говорится, что мы не будем оказывать бесплатную военную помощь Украине, потому что таким образом мы поддержим конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает валовой внутренний продукт, потому что, делая это, я нанесу ущерб интересам Словакии, - говорит Калинак.

По словам министра, оборонная промышленность должна внести около 2% в экономический рост страны в этом году. Это шанс улучшить экономику и государственные финансы Словакии.

"С исторической точки зрения, это тот путь, по которому я очень хочу идти. Оборонная промышленность - это отрасль с высокой добавленной стоимостью", - добавляет он.

Дополнение

В начале года Роберт Калинак стал центральной фигурой в политической жизни Словакии, заняв пост премьер-министра после трагического инцидента в мае, когда его предшественник был ранен во время покушения. Роберт Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей в начале текущего месяца.

"Сейчас он, безусловно, видит жизнь под другим углом. Я думаю, что он осознает, и мы все это знаем, что каждое его слово имеет в десять раз больший вес, чем когда-либо прежде", - сказал Калинак о Фицо после выздоровления.

Напомним

Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем раскритиковал включение Украиной российской нефтяной компании "лукойл" в санкционный список.