Словакия предварительно согласилась отправить в Украину системы ПВО советских времен - СМИ

Детали

Согласно двум источникам, Словакия, один из трех союзников НАТО, в которых есть системы обороны, которые рассматриваются, хочет получить гарантии того, что эти "системы будут заменены немедленно".

Если Словакия предоставит свои С-300, то, вероятно, получит зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства, чтобы заполнить потенциал, от которого она отказывается, в связи с двумя другими источниками, знакомыми с переговорами.

Германия и Нидерланды уже публично заявили, что в Словакию прибудут "Патриоты". Но интеграция новой комплексной системы противовоздушной обороны в существующую военную архитектуру страны, а также обучение ее сил использованию может занять время, предупредил один источник, знакомый с этим вопросом.

К слову, Болгария и Греция также имеют системы С-300, о которых идет речь в этой статье.

Контекст

Стремление передать больше С-300 Украине исходит из того, что Конгресс США настаивает на том, чтобы администрация Байдена помогла Украине получить систему противовоздушной обороны. Депутаты от обеих партий, которые услышали выступление президента Украины Владимира Зеленского в среду утром, призвали США сделать больше, чтобы помочь Украине получить оружие, особенно после того, как администрация выступила против плана на прошлой неделе предоставить Украине польские МиГи-29.

Член палаты представителей Майкл Маккол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам, публично намекнул в среду, что США достигли прогресса в предоставлении Украине доступа к дополнительным С-300, системы зенитного вооружения, которую, по словам источников в Конгрессе, Украина уже эффективно использует против нападения России.

Добавим

Министр обороны США Ллойд Остин должен посетить Словакию в конце этой неделе после участия в заседании НАТО в Брюсселе.