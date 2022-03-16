Словаччина попередньо погодилася відправити в Україну системи ППО радянських часів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Словаччина попередньо погодилася надати Україні ключову систему ППО радянської епохи, щоб допомогти захиститися від російських авіаударів, згідно з трьома джерелами, знайомими з цим питанням на які посилається CNN, передає УНН.
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Згідно з двома джерелами, Словаччина, один із трьох союзників НАТО, у яких є системи оборони, що розглядаються, хоче отримати гарантії того, що ці "системи будуть замінені негайно".
Якщо Словаччина надасть свої С-300, то натомість, ймовірно, отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовляється, згідно з двома іншими джерелами, знайомими з переговорами.
Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що до Словаччини прибудуть "Патріоти". Але інтеграція нової комплексної системи протиповітряної оборони в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне джерело, знайоме з цим питанням.
До слова, Болгарія та Греція також мають системи С-300, про які йдеться у цій статті.
Контекст
Прагнення надати більше С-300 Україні виходить із того, що Конгрес США наполягає на тому, щоб адміністрація Байдена допомогла Україні отримати систему протиповітряної оборони. Депутати від обох партій, які почули виступ президента України Володимира Зеленського в середу вранці, закликали США зробити більше, щоб допомогти Україні отримати зброю, особливо після того, як адміністрація виступила проти плану минулого тижня надати Україні польські МіГи-29.
Член палати представників Майкл Маккол, головний республіканець у комітеті Палати представників із закордонних справ, публічно натякнув у середу, що США досягли прогресу в наданні Україні доступу до додаткових С-300, системи зенітного озброєння, яку, за словами джерел у Конгресі, Україна вже ефективно використовує проти нападу Росії.
Додамо
Міністр оборони США Ллойд Остін має відвідати Словаччину наприкінці цього тижня після участі у засіданні НАТО у Брюсселі.