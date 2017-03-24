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Следствие отрабатывает все возможные версии возгорания склада с боеприпасами в Балаклее

Следствие отрабатывает все возможные версии возгорания склада с боеприпасами в Балаклее

Киев • УНН

 • 4726 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Следствие отрабатывает все возможные версии возгорания склада с боеприпасами в Балаклее Харьковской области. Об этом на брифинге сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день продолжаются следственные действия. Очень большие группы ГПУ включены в эту работу, СБУ, военная контрразведка, военная служба правопорядка. Они отрабатывают все возможные варианты этого возгорания", - сказал И.Павловский.

Он напомнил, что склад боеприпасов находится фактически в прифронтовой зоне.

"Поэтому не исключены различные варианты развития событий при проведении расследования", - сказал И.Павловский, отвечая на вопрос, можно ли сейчас говорить о поджоге состава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар на складе боеприпасов в Балаклее полностью остановлен

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. людей.

Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧП пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение в Харьков.

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