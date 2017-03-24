Слідство відпрацьовує всі можливі версії загорання складу з боєприпасами у Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Слідство відпрацьовує всі можливі версії загорання складу з боєприпасами у Балаклії Харківської області. Про це на брифінгу сказав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день продовжуються слідчі дії. Дуже великі групи ГПУ включені у цю роботу, СБУ, військова контррозвідка, військова служба правопорядку. Вони відпрацьовують всі можливі варіанти цього загорання", - сказав І.Павловський.
Він нагадав, що склад боєприпасів знаходиться, фактично, у прифронтовій зоні.
"Тому не виключені різні варіанти розвитку подій під час проведення розслідування", - сказав І.Павловський, відповідаючи на запитання, чи можна зараз говорити про підпал складу.
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За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. Людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.
Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.