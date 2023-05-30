Вслед за главой МОН: глава образовательного комитета ВР Сергей Бабак отказался от научной степени

Цитата

"Где-то месяц назад я отдал на проверку текст своей докторской диссертации. И да, несколько экспертиз показали, что там есть частичные совпадения текста с другими работами. Хотя их все можно объяснить, формально это является нарушением.

А так как наша задача - сформировать новую культуру академической добропорядочности, будем отказываться от старой. И нужно начинать с себя.

Поэтому вчера я официально отказался от научной степени доктора технических наук. Наша страна сейчас борется за своё будущее, отказываясь от всего старого, что тянуло её назад, так сказать, самоочищается. Мы делаем то же самое", - написал Бабак в Telegram.

Добавим

По словам Бабака, формализованные научные степени часто являются "необходимым аксессуаром" и не отражают внутренней сути ученого. Ученого, в первую очередь, определяют качество, цитируемость научных работ и внедренные научные разработки, а не формализованный диплом.

Формирование новой культуры в обществе следует начинать с отказа от старой. Это касается и вопросов академической добропорядочности.

"Следующий шаг - закон "Об академической добропорядочности", который сейчас на стадии обсуждения и доработки. Совместными усилиями очистимся и в этой сфере", - резюмировал глава комитета ВР.

Ранее

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что стал первым, кто отказался от степени кандидата наук.

Он отметил, что правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от научной степени.