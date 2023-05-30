Слідом за очільником МОН: голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак відмовився від наукового ступеню
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак відмовився від ступеня доктора технічних наук. Раніше від ступеня кандидата наук відмовився міністр освіти України Оксен Лісовий, передає УНН.
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"Десь місяць тому я віддав на перевірку текст своєї докторської дисертації. І так, декілька експертиз показали, що там є часткові збіги тексту з іншими роботами. Хоча їх всі можна пояснити, формально це є порушенням.
А через те, що наша задача - сформувати нову культуру академічної доброчесності, будемо відмовлятися від старої. І потрібно починати з себе.
Тому вчора я офіційно відмовився від наукового ступеню доктора технічних наук. Наша країна зараз бореться за своє майбутнє, відмовляючись від усього старого, що тягнуло її назад, так би мовити, самоочищається. Ми робимо те саме", - написав Бабак у Telegram.
Додамо
За словами Бабака, формалізовані наукові ступені часто є «необхідним аксесуаром» і не відображають внутрішньої суті науковця. Науковця, в першу чергу, визначають якість, цитованість наукових праць та впроваджені наукові розробки, а не формалізований диплом.
Формування нової культури в суспільстві варто починати з відмови від старої. Це стосується і питань академічної доброчесності.
"Наступний крок - закон "Про академічну доброчесність", який зараз на стадії обговорення і доопрацювання. Спільними зусиллями очистимось і в цій сфері", - резюмвав головакомітету ВР.
Раніше
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що став першим, хто відмовився від ступеня кандидата наук.
Він зауважив, що уряд вже затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня.