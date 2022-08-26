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Вслед за "Мегабанком" и банком "Сич": эксперт дал прогноз, когда закроется Ассоциация Украинских банков

Киев • УНН

 • 366925 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Ассоциация Украинских банков может закрыться уже в ближайшее время. Таким прогнозом в комментарии журналистам УНН поделился экономический эксперт Александр Охрименко. 

Вслед за "Мегабанком" и банком "Сич": эксперт дал прогноз, когда закроется Ассоциация Украинских банков

По его мнению, Ассоциация уже давно перестала приносить хоть какой-то результат, а членов АУБ, за счет которых до сих пор живет, - все меньше и меньше.

Подробности

Охрименко сообщил, что организация показывала реальный результат только тогда, когда главой НБУ был Виктор Ющенко (1993-1999 гг.). Ющенко до сих пор остается председателем Высшей коллегии АУБ.

Цитата

“Эту ассоциацию создали еще при Ющенко, когда Ющенко был руководитель НБУ. Тогда Ассоциация реально работала, потому что по факту вся власть в банковском секторе была в руках Ющенко. После того, как Ющенко ушел с должности, Ассоциация пришла в упадок.

В настоящее время АУБ объединяет вокруг себя только небольшие банки. Когда был Ющенко, она работала, потому что были так называемые корпоративные интересы, а теперь - это мертвая структура. Я думаю, она скоро закроется, потому что там осталось по факту 2 калеки. АУБ живет только за счет членских взносов, однако по факту ничего для своих членов не делает. Никто на их прогнозы и комментарии даже не обращает внимания”, - сообщил Охрименко.

Добавим

В высшую коллегию АУБ кроме Ющенко входит и Станислав Аржевитин. Президентом АУБ является Андрей Дубас, отец которого Богдан Дубас, давний соратник экс-председателя Нацбанка Степана Кубива, которого СМИ обвиняют в резком повышении курса доллара и в банкротстве ряда банков.

Напомним

В Ассоциацию Украинских банков входят такие банки как "Идея Банк“, “Ситибанк”, “Аккордбанк”, банк “КИБ” и др. Банк “Сичь” и “Мегабанк” также входили в АУБ, однако несмотря на положительные прогнозы Ассоциации, их признали банкротом.

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