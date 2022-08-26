Вслед за "Мегабанком" и банком "Сич": эксперт дал прогноз, когда закроется Ассоциация Украинских банков

По его мнению, Ассоциация уже давно перестала приносить хоть какой-то результат, а членов АУБ, за счет которых до сих пор живет, - все меньше и меньше.

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Охрименко сообщил, что организация показывала реальный результат только тогда, когда главой НБУ был Виктор Ющенко (1993-1999 гг.). Ющенко до сих пор остается председателем Высшей коллегии АУБ.

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“Эту ассоциацию создали еще при Ющенко, когда Ющенко был руководитель НБУ. Тогда Ассоциация реально работала, потому что по факту вся власть в банковском секторе была в руках Ющенко. После того, как Ющенко ушел с должности, Ассоциация пришла в упадок.

В настоящее время АУБ объединяет вокруг себя только небольшие банки. Когда был Ющенко, она работала, потому что были так называемые корпоративные интересы, а теперь - это мертвая структура. Я думаю, она скоро закроется, потому что там осталось по факту 2 калеки. АУБ живет только за счет членских взносов, однако по факту ничего для своих членов не делает. Никто на их прогнозы и комментарии даже не обращает внимания”, - сообщил Охрименко.

Добавим

В высшую коллегию АУБ кроме Ющенко входит и Станислав Аржевитин. Президентом АУБ является Андрей Дубас, отец которого Богдан Дубас, давний соратник экс-председателя Нацбанка Степана Кубива, которого СМИ обвиняют в резком повышении курса доллара и в банкротстве ряда банков.

Напомним

В Ассоциацию Украинских банков входят такие банки как "Идея Банк“, “Ситибанк”, “Аккордбанк”, банк “КИБ” и др. Банк “Сичь” и “Мегабанк” также входили в АУБ, однако несмотря на положительные прогнозы Ассоциации, их признали банкротом.